Бывший постсоветский лидер рассказал о своей казни

Бывший президент Армении Саргсян отверг идею уехать из страны под угрозой казни
Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Бывший президент Армении Серж Саргсян отверг идею уехать из страны под угрозой казни. Его ответ на вопрос о своем якобы отъезде из республики приводит Арминфо.

«Разве я похож на человека, который может сбежать?! Тут даже комментировать нечего… Даже если я узнаю, что суд намерен приговорить меня к (...) казни, я никуда не уеду из этой страны. Это моя страна», — заявил экс-президент.

В 2003 году в Армении отменили казнь как вид уголовного наказания. Тогда она это сделала во время процесса вступления в Совет Европы.

Ранее нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с критикой в адрес бывших президентов республики Сержа Саргсяна и Роберта Кочеряна. Он назвал их «полумертвыми» и обвинил их в желании развалить страну.

