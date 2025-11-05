Бывший постсоветский лидер рассказал о своей казни

Бывший президент Армении Саргсян отверг идею уехать из страны под угрозой казни

Бывший президент Армении Серж Саргсян отверг идею уехать из страны под угрозой казни. Его ответ на вопрос о своем якобы отъезде из республики приводит Арминфо.

«Разве я похож на человека, который может сбежать?! Тут даже комментировать нечего… Даже если я узнаю, что суд намерен приговорить меня к (...) казни, я никуда не уеду из этой страны. Это моя страна», — заявил экс-президент.

В 2003 году в Армении отменили казнь как вид уголовного наказания. Тогда она это сделала во время процесса вступления в Совет Европы.

Ранее нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с критикой в адрес бывших президентов республики Сержа Саргсяна и Роберта Кочеряна. Он назвал их «полумертвыми» и обвинил их в желании развалить страну.