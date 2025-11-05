Раскрыт дешевый компьютер Apple

Bloomberg: MacBook с чипом от iPhone выйдет в начале 2026 года по цене $600

Корпорация Apple представит недорогой MacBook, который получит процессор от iPhone. Об этом сообщает Bloomberg.

Известный инсайдер и автор Bloomberg Марк Гурман подтвердил, что американский IT-гигант работает над дешевым ноутбуком. Модель, которая получит упрощенный процессор от iPhone, представят в первой половине 2026 года. Гурман раскрыл информацию о том, что компания уже начала тестировать устройство, которое фигурирует в отчетах под названием J700.

В материале говорится, что новый дешевый аппарат будет предназначен для пользователей компактных ноутбуков и планшетов. Специалист заявил, что он будет доступен заметно дешевле 1000 долларов (80 тысяч рублей) — во столько оценен MacBook Air. Гурман сообщил, что в Apple ориентируются на стоимость комплекта планшета iPad с клавиатурой Magic Keyboard — 600 долларов (48 тысяч рублей).

В заключение Марк Гурман сообщил, что недорогой портативный компьютер будет обеспечивать значительное время автономной работы и большую гибкость в работе, чем планшет, благодаря macOS вместо iPadOS.

В конце октября компания Apple назвала линейку iPhone 17 самой успешной за всю историю смартфонов. В корпорации сообщили о выручке в размере 102,5 миллиарда долларов и чистой квартальной прибыли в размере 27,5 миллиарда долларов.