14:54, 5 ноября 2025Экономика

Экономический ущерб от шатдауна в США оценили

Bloomberg: Каждая неделя шатдауна обходится США в 10-30 миллиардов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Ставшая самой продолжительной приостановка работы правительства США оборачивается все более и более болезненными экономическими последствиями. Об этом сообщило Bloomberg.

Оно отметило, что каждая неделя шатдауна обходится экономике США в сумму от 10 до 30 миллиардов долларов. Аналитики полагают, что ущерб может оказаться еще большим, поскольку экономика в настоящее время более хрупкая, чем семь лет назад. Многие жители США тревожатся из-за инфляции и перспектив трудоустройства. В отличие от шатдауна в период первого срока президента США Дональда Трампа, последствия не ограничиваются потерей зарплаты федеральными служащими. Миллионы американцев лишаются полного доступа к продовольственной помощи в преддверии праздников.

Старший экономист Barclays по США Джонатан Миллар заметил, что прежде приостановка работы правительства не приводила к катастрофе. Однако в этот раз все может выйти иначе.

По данным Бюджетного управления Конгресса, шатдаун может снизить экономический рост в IV квартале на целых два процентных пункта. Кроме того, страдает и частный сектор. Простаивают подрядчики, а компании, зависящие от туристов, понесли урон из-за закрытия некоторых парков и музеев. Некоторые из самых загруженных аэропортов страны сталкиваются с задержками из-за нехватки авиадиспетчеров.

Ранее сообщалось, что Сенат в 14 раз не смог принять поддержанную Палатой представителей временную резолюцию, направленную на «преодоление сложившейся тупиковой ситуации».

