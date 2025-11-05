Мир
08:42, 5 ноября 2025Мир

Экс-советник Трампа обратился с призывом к Западу

Экс-советник Трампа Флинн призвал Запад отказаться от лжи в дипломатии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Cheney Orr / Reuters

Соединенные Штаты и их союзники на Западе должны отказаться от использования лжи как инструмента дипломатии. Об этом в интервью РИА Новости заявил экс-помощник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн.

«Я считаю, что нам необходимо перестать использовать ложь как инструмент нашей дипломатии», — высказался он.

Флинн также сообщил о том, что западные государства неоднократно нарушали обязательства по нерасширению Североатлантического альянса на восток.

Ранее экс-помощник Трампа назвал виновных в обострении ситуации на Украине. По словам Флинна, администрация бывшего президента США Барака Обамы сыграла ключевую роль в событиях 2014 года на Украине, которые в конечном итоге привели к нынешнему конфликту. Заместитель госсекретаря США при Обаме Виктория Нуланд, как и бывший глава ЦРУ Джон Бреннан имели непосредственное отношение к событиям на Майдане, указал он.

    Все новости