Германию назвали борделем Европы

Председатель бундестага Клекнер назвала Германию борделем Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Niklas Graeber / dpa / Globallookpress.com

Председатель бундестага Юлия Клекнер призвала к запрету проституции и покупки секс-услуг в ФРГ, назвав Германию «борделем Европы». Слова политика приводит Die Zeit.

«Я твердо убеждена, что мы должны наконец запретить проституцию в этой стране. (...) Когда мы говорим о правах женщин, но при этом заявляем, что проституция — это такая же работа, как и любая другая, это не только нелепо, но и неуважительно по отношению к женщинам», — заявила она.

По словам политика, действующее немецкое законодательство не обеспечивает адекватной защиты прав женщин. В качестве альтернативы Клекнер призвала взять за образец так называемую скандинавскую модель, которая предполагает закрытие публичных домов и наказание клиентов, но не самих проституток.

Ранее американского репера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Его признали виновным в двух случаях перевозки женщин для занятия проституцией.

