15:58, 31 октября 2025

P. Diddy перевели в тюрьму с менее строгим режимом

Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Американский рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) в четверг, 30 октября, был переведен в федеральную тюрьму Форт-Дикс, штат Нью-Джерси, с менее строгим режимом содержания, где он начнет отбывать оставшуюся часть своего 50-месячного срока. Об этом сообщает NBC.

До этого Комбс содержался в центре заключения «Метрополитен» в Бруклине, штат Нью-Йорк. Тюрьма Форт-Дикс — крупная федеральная тюрьма общего режима для мужчин. В ней содержится около 4 тысяч заключенных. В учреждении также есть программа лечения от наркозависимости.

Ранее сообщалось, что P. Diddy может досрочно выйти на свободу.

3 октября P. Diddy приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Его признали виновным в двух случаях перевозки женщин для занятия проституцией. Судья подчеркнул, что не уверен, что Комбс не повторит те же преступления после выхода на свободу.

