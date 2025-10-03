P. Diddy вынесли приговор

Рэпера P. Diddy приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы

Американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Об этом сообщает Deadline.

Музыкант также обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов. Рэпера признали виновным в двух случаях перевозки женщин для занятия проституцией.

«Я прошу суд о снисхождении, я умоляю о снисхождении. Я усвоил эти уроки и не могу винить в случившемся никого, кроме себя. Я творил ужасающие, отвратительные вещи», — заявил Шон Комбс.

Судья подчеркнул, что не уверен, что Комбс не повторит те же преступления после выхода на свободу.

Ранее прокуроры попросили приговорить P. Diddy как минимум к 11 годам лишения свободы. В июле суд присяжных вынес свой вердикт по пяти обвинениям в адрес музыканта. Комбс был признан виновным в транспортировке людей с целью занятия проституцией. В то же время его оправдали по более серьезным обвинениям: в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вымогательства.