23:59, 3 октября 2025Культура

P. Diddy вынесли приговор

Рэпера P. Diddy приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
P. Diddy

P. Diddy. Фото: Lucas Jackson / Reuters

Американского рэпера P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Об этом сообщает Deadline.

Музыкант также обязан выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов. Рэпера признали виновным в двух случаях перевозки женщин для занятия проституцией.

«Я прошу суд о снисхождении, я умоляю о снисхождении. Я усвоил эти уроки и не могу винить в случившемся никого, кроме себя. Я творил ужасающие, отвратительные вещи», — заявил Шон Комбс.

Судья подчеркнул, что не уверен, что Комбс не повторит те же преступления после выхода на свободу.

Ранее прокуроры попросили приговорить P. Diddy как минимум к 11 годам лишения свободы. В июле суд присяжных вынес свой вердикт по пяти обвинениям в адрес музыканта. Комбс был признан виновным в транспортировке людей с целью занятия проституцией. В то же время его оправдали по более серьезным обвинениям: в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вымогательства.

