13:42, 28 октября 2025

Раскрыто условие для сокращения тюремного срока P. Diddy

Ольга Коровина

Фото: Frazer Harrison / Getty Images

Американский рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) может досрочно выйти на свободу. Об этом сообщает ABC News.

Согласно данным в базе Федерального бюро тюрем США, артист должен выйти из Метрополитенского исправительного центра 8 мая 2028 года. Издание уточняет, что дата может быть изменена. Если Комбса отправят в тюрьму Форт-Дикс, где он пройдет специальную программу лечения от наркозависимости, срок сократят на 12 месяцев.

3 октября P. Diddy приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Его признали виновным в двух случаях перевозки женщин для занятия проституцией. Судья подчеркнул, что не уверен, что Комбс не повторит те же преступления после выхода на свободу.

Позже президент США Дональд Трамп подтвердил, что находящийся в тюрьме P. Diddy просил его о помиловании. При этом он не стал раскрывать подробности разговора и не уточнил, готов ли помиловать артиста.

