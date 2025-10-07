Трамп высказался о помиловании P. Diddy

Трамп заявил, что приговоренный к тюрьме рэпер P. Diddy просил его о помиловании

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что находящийся в тюрьме американский рэпер P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) просил его о помиловании. Об этом сообщает ТАСС.

«Многие люди просили меня о помиловании. Я называю его Пафф Дэдди, он просил меня о помиловании», — заявил Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

При этом президент США не стал раскрывать подробности разговора и не уточнил, готов ли он помиловать артиста.

Ранее P. Diddy приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы. Его признали виновным в двух случаях перевозки женщин для занятия проституцией. Судья подчеркнул, что не уверен, что Комбс не повторит те же преступления после выхода на свободу.