13:50, 5 ноября 2025Россия

Хинштейн остался недоволен числом уволенных за взятки чиновников

Сергей Истомин
Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Губернатор Курской области Александр Хинштейн остался недоволен числом уволенных за взятки региональных чиновников, передает ТАСС.

На заседании правительства Курской области он обратил внимание на то, что с апреля по октябрь 2025 года уволили девять человек.

Хинштейн, комментируя ситуацию с чиновниками, подчеркнул, что людям, привлекавшимся к уголовной ответственности за дачу или получение взятки, на госдолжностях делать нечего.

В ходе заседания он дал поручение главе администрации Курской области Александру Крылову направить каждому руководителю по направлению перечень тех, кто все еще занимает должность. «Дальше я буду озвучивать в режиме онлайн, кто у кого работает и какие меры не предпринял», — пообещал Хинштейн.

До этого курский губернатор отреагировал на приговор по делу о растрате при строительстве фортификаций в приграничье фразой «первый пошел».

