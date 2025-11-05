Хинштейн остался недоволен числом уволенных за взятки чиновников

Хинштейн остался недоволен числом уволенных за взятки курских чиновников

Губернатор Курской области Александр Хинштейн остался недоволен числом уволенных за взятки региональных чиновников, передает ТАСС.

На заседании правительства Курской области он обратил внимание на то, что с апреля по октябрь 2025 года уволили девять человек.

Хинштейн, комментируя ситуацию с чиновниками, подчеркнул, что людям, привлекавшимся к уголовной ответственности за дачу или получение взятки, на госдолжностях делать нечего.

В ходе заседания он дал поручение главе администрации Курской области Александру Крылову направить каждому руководителю по направлению перечень тех, кто все еще занимает должность. «Дальше я буду озвучивать в режиме онлайн, кто у кого работает и какие меры не предпринял», — пообещал Хинштейн.

До этого курский губернатор отреагировал на приговор по делу о растрате при строительстве фортификаций в приграничье фразой «первый пошел».