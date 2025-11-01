Россия
17:06, 1 ноября 2025Россия

Хинштейн фразой «первый пошел» отреагировал на приговор за «зубы дракона» в приграничье

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Губернатор Курской области Александр Хинштейн отреагировал на приговор по делу о растрате при строительстве фортификаций в приграничье фразой «первый пошел». Его комментарий опубликован в Telegram.

«Первый пошел. Остальных не заставят ждать», — написал Хинштейн.

Глава российского региона также раскрыл детали приговора. По его данным, главу строительной фирмы «Сиэми» Виталия Синьговского признали виновным в присвоении и растрате более 150 миллионов рублей, выделенных на фортификационные сооружения, с использованием служебного положения. Ему назначили четыре года лишения свободы.

«Срок назначен с учетом того, что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием и изобличил других участников преступной группы», — пояснил Хинштейн.

По его информации, суд также удовлетворил иск «Корпорации развития Курской области» о возмещении нанесенного ущерба в полном объеме.

Ранее стало известно, что Синьговский контролировал обналичивание денег при строительстве фортификаций в Курской области. За это он получал пять процентов от суммы договора. Подсудимый раскаялся в содеянном.

