15:38, 1 ноября 2025Силовые структуры

Вынесен приговор главе российской стройфирмы по делу о фортификациях

Суд приговорил главу курской стройфирмы к четырем годам по делу о фортификациях
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Виталий Синьговский (справа)

Виталий Синьговский (справа). Фото: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судебной системы Курской области»

Ленинский районный суд Курска приговорил главу строительной фирмы «Сиэми» Виталия Синьговского к четырем годам колонии общего режима по делу о растрате при строительстве фортификаций в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Также Синьговскому назначили штраф 500 тысяч рублей и взыскали с него более 152 миллионов рублей в пользу Корпорации развития Курской области.

Установлено, что подсудимый контролировал обналичивание денег при строительстве фортификаций в Курской области. За это он получал пять процентов от суммы договора. Сам Синьговский раскаялся в содеянном.

Ранее сообщалось, что у бывшего российского чиновника потребовали конфисковать имущество.

