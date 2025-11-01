Вынесен приговор главе российской стройфирмы по делу о фортификациях

Суд приговорил главу курской стройфирмы к четырем годам по делу о фортификациях

Ленинский районный суд Курска приговорил главу строительной фирмы «Сиэми» Виталия Синьговского к четырем годам колонии общего режима по делу о растрате при строительстве фортификаций в регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Также Синьговскому назначили штраф 500 тысяч рублей и взыскали с него более 152 миллионов рублей в пользу Корпорации развития Курской области.

Установлено, что подсудимый контролировал обналичивание денег при строительстве фортификаций в Курской области. За это он получал пять процентов от суммы договора. Сам Синьговский раскаялся в содеянном.

