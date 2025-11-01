У бывшего российского чиновника потребовали конфисковать имущество

Для экс-замдиректора департамента Минприроды Яковлева запросили 15 лет колонии

В Челябинской области прокурор запросил 15 лет колонии бывшему заместителю директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Алексею Яковлеву по делу о получении взяток. Об этом сообщает ТАСС.

По его данным, Яковлева просят отправить в колонию строгого режима, взыскав семь миллионов рублей штрафа. Также у него предлагают конфисковать в доход государства имущество на 3,3 миллиона рублей.

Бывший чиновник ежемесячно получал от директора национального парка «Таганай» по 50 тысяч рублей, которые брались из премии сотрудников. Суммарно Эльвина Новоселова передала ему 1,1 миллиона рублей. Еще 2,2 миллиона рублей обвиняемый получил от Ульяны Филипповой за право торговать сувенирами и едой на территории парка. Кроме того, экс-директор передал мини-погрузчик, полученные по нацпроекту, транспортной компании. Через год его вернули неисправным.

Задержание Яковлева произошло в 2023 году.