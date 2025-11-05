Ценности
20:31, 5 ноября 2025Ценности

Интимный момент Джастина Бибера и его жены на 30-летии Кендалл Дженнер попал на фото

Певец Джастин Бибер показал откровенное фото с женой, моделью Хейли Бибер
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lilbieber

Канадский певец Джастин Бибер показал фото интимного момента с женой, американской моделью Хейли Бибер. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Знаменитости стали гостями на 30-летии манекенщицы и телезвезды Кендалл Дженнер. Так, пару запечатлели на фоне золотистых шаров. На размещенных кадрах поп-исполнитель был одет в белую майку и бежевые штаны с низкой посадкой, а его супруга — в короткое леопардовое платье. При этом можно увидеть, что в объектив камеры попал откровенный поцелуй звезд, во время которого артист сжимал ягодицы возлюбленной.

В октябре редакторы журнала GQ назвали Джастина Бибера самым стильным мужчиной. Певец оказался на втором месте рейтинга.

