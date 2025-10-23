Джастина Бибера назвали самым стильным мужчиной

Редакторы GQ назвали канадского певца Джастина Бибера самым стильным мужчиной

Редакторы журнала GQ назвали канадского певца Джастина Бибера самым стильным мужчиной. Соответствующий материал появился на сайте издания.

31-летний артист оказался на втором месте рейтинга. «Бибер одевается именно так, как одевался бы бывший кумир подростков, родившийся в Онтарио: вьетнамки, мешковатые джинсы и яркие свитшоты собственного бренда уличной моды», — подчеркнули журналисты.

При этом первую позицию заняла актриса Зои Кравиц. На третьей и четвертой строчках рейтинга разместились игрок в американский футбол Стефон Диггс и модельер Марк Джейкобс. Пятое место в списке досталось шеф-повару Мэтти Мэтисону.

Также редакторы упомянули в своем рейтинге сестер Мэри-Кейт и Эшли Олсен, режиссера Джима Джармуша и актера Пола Мескала. Десятку замкнули манекенщица Палома Эльсессер и король Великобритании Карл III.

