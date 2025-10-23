Ценности
13:20, 23 октября 2025Ценности

Джастина Бибера назвали самым стильным мужчиной

Редакторы GQ назвали канадского певца Джастина Бибера самым стильным мужчиной
Мария Винар

Фото: Frazer Harrison / Staff / Getty images

Редакторы журнала GQ назвали канадского певца Джастина Бибера самым стильным мужчиной. Соответствующий материал появился на сайте издания.

31-летний артист оказался на втором месте рейтинга. «Бибер одевается именно так, как одевался бы бывший кумир подростков, родившийся в Онтарио: вьетнамки, мешковатые джинсы и яркие свитшоты собственного бренда уличной моды», — подчеркнули журналисты.

При этом первую позицию заняла актриса Зои Кравиц. На третьей и четвертой строчках рейтинга разместились игрок в американский футбол Стефон Диггс и модельер Марк Джейкобс. Пятое место в списке досталось шеф-повару Мэтти Мэтисону.

Также редакторы упомянули в своем рейтинге сестер Мэри-Кейт и Эшли Олсен, режиссера Джима Джармуша и актера Пола Мескала. Десятку замкнули манекенщица Палома Эльсессер и король Великобритании Карл III.

В сентябре популярная журналистка Мадонна Мур назвала самых стильных российских звезд.

.
    Все новости