Исчезнувшего в Таиланде российского туриста нашли мертвым

РИА Новости: Генконсульство в Пхукете подтвердило гибель пропавшего россиянина
Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Генеральное консульство России в Пхукете подтвердило журналистам, что было найдено тело утонувшего во время купания россиянина. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломаты сообщили, что находятся в контакте с местными властями. «Будет оказано необходимое содействие в репатриации тела в Россию», — пояснили в консульском учреждении.

В последний раз 31-летнего туриста видели его друзья утром в воскресенье. Его захлестнула волна отбойного течения на пляже Найтхон. Были развернуты поиски, при которых задействовали гидроциклы. На помощь пришли полиция, спасатели и неравнодушные добровольцы из ближайшей деревни.

По словам проживающих на Пхукете россиян, в последние несколько дней на пляже Найтхон были выставлены красные флажки с предупреждением об опасности купания в море.

3 ноября сообщалось, что российский путешественник ушел под воду на глазах у друзей. На месте происшествия начались спасательные работы. Водолазы прочесывали морское дно в условиях сильного прибоя.

