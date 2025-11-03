Отдыхавший в Таиланде российский турист ушел под воду на глазах у друзей

The Phuket News: Турист из России пропал без вести на пляже Найтон в Таиланде

Отдыхавший в Таиланде турист из России пропал без вести во время купания у побережья острова. Об этом сообщило издание The Phuket News.

По данным источника, инцидент произошел на Пхукете около 9 часов утра. 31-летний российский путешественник Дмитрий Закутский плавал в компании друзей на пляже Найтон и ушел под воду у них на глазах.

На месте происшествия развернулись спасательные работы. Водолазы прочесывают морское дно в условиях сильного прибоя. На данный момент поиски россиянина продолжаются.

