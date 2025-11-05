Итальянскую компанию назвали крупным спонсором Украины

Итальянский машиностроительный холдинг Leonardo перевел на помощь Киеву $150 млн

Один из крупнейших машиностроительных холдингов Италии Leonardo через различные контракты оказал поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ) на 150 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на собственные подсчеты и документы, полученные в результате атак на компьютеры компании со стороны российских хакеров, пишет Shot.

Руководство Leonardo подписало ряд соглашений о сотрудничестве с украинскими фирмами, а также отправляет в республику электронику, системы наведения для дронов и обзорные радиолокаторные системы для базового надзора над воздушным пространством.

Также производитель сотрудничает с турецким Baykar, выпускающим беспилотники, и крупнейшим оборонным концерном Германии Rheinmetall. В 2026 году, утверждает Telegram-канал, Leonardo намерено усилить системы ВСУ новыми технологиями, в том числе внедрить искусственный интеллект в управление дронами.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall передаст Киеву большое количество систем противовоздушной обороны (ПВО) Skyranger 35, созданных на базе танка Leopard 1. Средства на эти поставки выделяет одна из стран ЕС, они получены из доходов от размещения замороженных российских активов.