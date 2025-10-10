Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:24, 10 октября 2025Экономика

Немецкий концерн продаст Украине 35 ПВО на деньги России

Rheinmetall продаст Киеву системы ПВО Skyranger 35 на средства из активов РФ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Boevaya mashina / Wikimedia

Крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall передаст Киеву большое количество систем противовоздушной обороны (ПВО) Skyranger 35, созданных на базе танка Leopard 1. Об этом сообщается на сайте компании.

Поставки профинансированы одной из стран ЕС, средства получены из доходов от размещения замороженных российских активов. Стоимость заказа не разглашается, однако, как отмечается в пресс-релизе, речь идет о трехзначной цифре в миллионах евро. Производство и настройку систем осуществит филиал Rheinmetall в Риме.

«Мы благодарны за доверие, которое нам оказала Украина, и хотели бы поблагодарить страну ЕС за поддержку, которая подчеркивает наши усилия по помощи Украине», — заявил глава концерна Армин Паппергер.

Производитель отмечает, что Skyranger 35 совмещает в себе мобильность, бронирование и огневую мощь, а ее турель KDG 35/1000 способна выпустить тысячу снарядов в минуту. Эффективный радиус поражения составляет четыре километра. В перспективе Rheinmetall планирует оснастить системы управляемыми ракетами.

Ранее Паппергер рассказал, что в 2026 году концерн достроит завод по выпуску снарядов на Украине, при этом планы по его мощности с момента старта проекта существенно возросли. Между тем в августе Rheinmetall открыл самый большой в Европе завод по производству боеприпасов, часть из которых будет поставлена Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскритиковал решение о Нобелевской премии мира

    В Севастополе объявили угрозу удара ВСУ

    Мхитарян рассказал об обмене оскорблениями с Моуринью

    Финансовые потери рэпера Macan из-за службы в армии оценили

    Россиянам пообещали более холодную зиму

    В Риме закрылось место рождения «Мертвых душ»

    Тысячи людей потребовали переименовать российский «Терминатор»

    Хирург назвал требующую коррекции деталь внешности жены Безоса

    В Совфеде назвали Трампа более достойным Нобелевской премии мира

    В Госдуме отреагировали на призыв Европарламента сбивать российские самолеты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости