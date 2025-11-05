Лепс прокомментировал новости о смерти Юрия Николаева словами «ушла эпоха»

Григорий Лепс назвал Юрия Николаева товарищем и человеком с широкой душой

Народный артист России Григорий Лепс прокомментировал новости о смерти советского и российского ведущего, народного артиста РФ Юрия Николаева. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Артист назвал телеведущего своим хорошим и близким товарищем. «Ушел потрясающий человек с большим, щедрым сердцем и с широкой, открытой душой. Ушла эпоха. Мои соболезнования семье и родным. Светлая память», — написал исполнитель.

О смерти Юрия Николаева стало известно 4 ноября. Ему было 76 лет. Днем телеведущего экстренно доставили в больницу. Знаменитости стало плохо дома, прибывшие врачи решили госпитализировать Николаева.

Telegram-канал Shot сообщал, что Николаев был заядлым курильщиком. Несколько лет назад у него диагностировали рак легких. Кроме того, в 2024 году он перенес COVID.