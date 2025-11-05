Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:05, 5 ноября 2025Россия

Мать участника СВО сняла на видео разгромленную школьниками могилу сына

В Приморье школьники разгромили могилу участника СВО и украли с нее флаги
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

В Кневичах Артемовского городского округа Приморья школьники разгромили могилу участника специальной военной операции (СВО). Мать военнослужащего сняла оскверненное захоронение на видео, которое опубликовал правозащитник Максим Чихунов в Telegram.

На записи видно, что надгробная плита могилы покрыта грязными следами ног. Вокруг разбросаны венки и емкости для цветов. По словам женщины, также были украдены флаги.

Как пишет Чихунов, инцидент произошел 4 ноября. Дети, разгромившие могилу, были запечатлены камерами наблюдения. На стоп-кадре они разговаривают с мужчиной, сидящим в автомобиле. В этот момент один из вандалов обернут во флаг. Подробности о водителе не приводятся.

По информации правозащитника, в школе, где учатся дети, подтвердили их причастность. Там подчеркнули, что в момент происшествия они находились на каникулах под присмотром родителей. Учебное заведение проводит внутреннее расследование. Флаги возвращены, а потерпевшим принесены извинения.

В свою очередь, региональное МВД сообщило в Telegram о начале проверки.

Ранее школьники младших классов разгромили могилы бойцов СВО на кладбище алтайского села Семеновка. Оскверненные захоронения сняли на видео.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стали свидетелями чего-то фантастического». В Китае заявили об удививших Запад действиях Путина

    Россиянин ушел на СВО в поисках пропавшего брата и исчез

    В Москве зарегистрировали отравление продукцией из Rostic's

    Известный российский хирург не попала на рейс по вине авиакомпании и пропустила операции

    Алена Водонаева показала грудь в бюстгальтере с торчащими сосками

    Найден способ восстановить зубную эмаль естественным путем

    Украина попыталась ударить умной авиабомбой по российским объектам

    Посол России рассказал о подготовке визита Путина в Индию

    Победивший в Нью-Йорке социалист-мусульманин пригрозил Трампу

    Журналиста уволили за один вопрос Европейской комиссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости