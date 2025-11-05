Мать участника СВО сняла на видео разгромленную школьниками могилу сына

В Приморье школьники разгромили могилу участника СВО и украли с нее флаги

В Кневичах Артемовского городского округа Приморья школьники разгромили могилу участника специальной военной операции (СВО). Мать военнослужащего сняла оскверненное захоронение на видео, которое опубликовал правозащитник Максим Чихунов в Telegram.

На записи видно, что надгробная плита могилы покрыта грязными следами ног. Вокруг разбросаны венки и емкости для цветов. По словам женщины, также были украдены флаги.

Как пишет Чихунов, инцидент произошел 4 ноября. Дети, разгромившие могилу, были запечатлены камерами наблюдения. На стоп-кадре они разговаривают с мужчиной, сидящим в автомобиле. В этот момент один из вандалов обернут во флаг. Подробности о водителе не приводятся.

По информации правозащитника, в школе, где учатся дети, подтвердили их причастность. Там подчеркнули, что в момент происшествия они находились на каникулах под присмотром родителей. Учебное заведение проводит внутреннее расследование. Флаги возвращены, а потерпевшим принесены извинения.

В свою очередь, региональное МВД сообщило в Telegram о начале проверки.

Ранее школьники младших классов разгромили могилы бойцов СВО на кладбище алтайского села Семеновка. Оскверненные захоронения сняли на видео.