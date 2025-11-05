Мерц пригрозил сирийским беженцам депортациями

Мерц запланировал выгнать сирийских беженцев из Германии

Сирийским беженцам следует вернуться на родину, иначе им будут грозить депортации. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает газета Bild.

«Гражданская война в Сирии закончилась, у Германии больше нет никаких оснований для предоставления убежища. Те, кто откажутся вернуться на родину из Германии, могут быть депортированы», — сказал он.

Канцлер выразил надежду на то, что большинство беженцев самостоятельно вернутся в Сирию и будут участвовать в восстановлении страны.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал слова Мерца о высылке сирийских беженцев. «Мерц наконец-то начал читать наши публикации об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и принял меры. Надеюсь, он последует и другим советам», — отметил он.