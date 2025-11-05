Мир
04:45, 5 ноября 2025

Мерц пригрозил сирийским беженцам депортациями

Мерц запланировал выгнать сирийских беженцев из Германии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Martin Schutt / dpa / Global Look Press

Сирийским беженцам следует вернуться на родину, иначе им будут грозить депортации. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает газета Bild.

«Гражданская война в Сирии закончилась, у Германии больше нет никаких оснований для предоставления убежища. Те, кто откажутся вернуться на родину из Германии, могут быть депортированы», — сказал он.

Канцлер выразил надежду на то, что большинство беженцев самостоятельно вернутся в Сирию и будут участвовать в восстановлении страны.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал слова Мерца о высылке сирийских беженцев. «Мерц наконец-то начал читать наши публикации об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и принял меры. Надеюсь, он последует и другим советам», — отметил он.

