В России оценили слова Мерца о высылке сирийских беженцев

Глава РФПИ Дмитриев поддержал идею Мерца о депортации сирийцев из Германии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Дмитриев

Кирилл Дмитриев. Фото: Reuters

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о высылке сирийских беженцев. Об этом он написал в социальной сети X.

Дмитриев оценили слова Мерца о высылке сирийских беженцев и поддержал его идею.

«Канцлер Германии Мерц наконец-то начал читать наши публикации об иммиграции, ведущей к самоубийству западной цивилизации, и принял меры. Надеюсь, он последует и другим советам», — отметил глава РФПИ.

Накануне Мерц заявил, что сирийским беженцам в Германии следует вернуться домой, поскольку война в их стране окончена. В противном случае им грозит депортация, предупредил он.

Ранее сообщалось, что в Германии разгорелся скандал из-за слов Мерца о мигрантах. Канцлер страны заявил об ошибках прежних правительств в миграционной политике и пожаловался на их наличие в «облике немецких городов».

