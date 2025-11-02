В Германии разгорелся скандал из-за слов Мерца о мигрантах

«Известия»: Мерц заявил об ошибках прежних правительств в миграционной политике

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц оказался в центре скандала из-за слов о мигрантах. Об этом сообщают «Известия».

Мерц заявил об ошибках прежних правительств в миграционной политике и пожаловался на их наличие в «облике немецких городов». При этом он добавил, что глава МВД сейчас активно работает над тем, чтобы расширить возможности депортаций нелегальных мигрантов.

Данное высказывание разожгло конфликт не только в оппозиционных партиях, но и внутри Христианско-демократического союза (ХДС), поскольку его сочли «дискриминационным и расистским». На этом фоне рейтинг Мерца опустился до рекордных значений. Кроме того, офис ХДС в Бонне подвергся погромам.

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина пояснила, что на фоне скандала рейтинг Мерца будет снижаться еще больше. По ее мнению, канцлер является консерватором и центристом. В рамках современной политики он применяет либеральные или иной раз ультралиберальные идеи и методы, которые дают так называемый «рассинхрон». «Происходящее — еще один симптом того, что современные европейские политики не понимают обществ, которыми управляют», — подчеркнула эксперт.

