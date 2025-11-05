Культура
23:22, 5 ноября 2025Культура

Мэйби Бэйби попала в список «Миротворца»

Российскую певицу Мэйби Бэйби внесли в базу украинского сайта «Миротворец»
Андрей Шеньшаков

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Global Look Press

Российскую исполнительницу Викторию Лысюк, известную под псевдонимом Мэйби Бэйби, внесли в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» (признан террористическим и запрещен в России).

По информации, размещенной на портале, певица попала в базу за отправку гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции (СВО). Сообщается, что Лысюк сделала это в День народного единства, 4 ноября 2025 года, о чем сообщила в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что большой концертный тур певицы Мэйби Бэйби могут отменить из-за предположительной пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в ее творчестве.

