15:55, 9 октября 2025

Тур российской рэперши оказался под угрозой из-за пропаганды ЛГБТ

Mash: Рэпершу Мэйби Бэйби внесли в список нежелательных артистов из-за ЛГБТ
Андрей Шеньшаков

Кадр: VSRAP / YouTube

Большой концертный тур певицы Мэйби Бэйби (настоящее имя Виктория Лысюк) могут отменить из-за пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, певицу внесли в список нежелательных артистов из-за негативного влияния на молодежь. Концерты Виктории должны стартовать 2 ноября, первое выступление назначено в Москве. Всего в планах Мэйби Бэйби 32 выступления за два месяца. Однако этому может помешать запрет на появление артистки на мероприятиях в крупных городах.

На данный момент об отмене концертов на площадках речи не идет, но организаторы ждут официального распоряжения местных администраций. Продюсер, концертный директор и менеджер певицы на запросы журналистов о комментариях не ответили.

Ранее стало известно, что певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, обвинила в предательстве России своих коллег Дору (настоящее имя — Дарья Шиханова) и Мэйби Бэйби (настоящее имя — Виктория Лысюк).

