Из жизни
03:04, 5 ноября 2025Из жизни

Мужчина попал за решетку за участие в создании порнороликов с обезьянами

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Matthias Balk / dpa / Globallookpress.com

Житель американского штата Нью-Джерси осужден на четыре года тюрьмы за участие в преступной сети по производству и распространению жестоких видео с участием животных. Об этом сообщает Bakersfield Now.

Джанкарло Морелли оказался за решеткой после того, как следствие доказало, что он 19 раз оплачивал создание порнографических материалов с обезьянами. В роликах детеныши и взрослые особи подвергались сексуальному насилию и пыткам. По словам прокурора, приговор демонстрирует решимость властей наказывать всех участников «подлых и садистских заговоров».

Федеральные следователи установили, что мужчина не только потреблял контент, но и вел активную переписку с создателями видео, предлагая новые формы жестокого обращения с приматами. Суд также оштрафовал Морелли на 25 тысяч долларов (около двух миллионов рублей) и назначил ему трехлетний надзорный период после освобождения.

Еще 11 человек были привлечены к ответственности по тому же делу в мае. Исполняющий обязанности специального агента ФБР Адам Лоусон охарактеризовал произошедшее как «выходящее за грань допустимого», отметив эффективность межведомственного сотрудничества в борьбе с распространением видео с пытками животных.

Ранее сообщалось, что «короля пыток» Майкла Маккарти, который организовал онлайн-сообщество истязателей обезьян, осудили на 3 года и 4 месяца. Он собирал средства на съемки и распространял кадры с издевательствами, но смог доказать, что никогда не отправлял деньги напрямую исполнителям.

