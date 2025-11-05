Экономика
На российском космодроме обесточили площадки стартового комплекса из-за долгов

На космодроме Восточный обесточили площадки комплекса «Ангара» из-за долгов
Площадки стартового комплекса «Ангара» на космодроме Восточный в Амурской области отключены от электричества за долги. Об этом сообщила «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК).

Организация утверждает, что у генерального подрядчика строительства второй очереди космодрома ООО «ПСО "Казань"» образовалась задолженность более чем в 51 миллион рублей. В связи с этим энергетики рассматривают возможность обратиться в суд с просьбой признать должника банкротом.

В ДЭК отметили, что ранее уже шли навстречу строителям. Так, запланированные еще в мае отключения электричества не состоялись, поскольку «ПСО "Казань"» предоставила гарантии выплат, однако до сих пор не исполнила обязательства.

В июне президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому была упразднена комиссия по вопросам строительства космодрома Восточный. Ожидается, что объект будет полностью готов к концу 2026 года.

