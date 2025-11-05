На Украине потратят десятки тысяч долларов для скрытия провала ВСУ в Курской области

Пропаганда Украины получит средства, чтобы скрыть провал ВСУ в Курской области

Украинской пропаганде выделят 2,3 миллиона гривен (около 54,7 тысячи долларов) на съемки фильма, чтобы выдать «курскую авантюру» за успех Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«Именно столько намерены выделить из бюджета Украины на съемки фильма о событиях в Курской области», — отметил собеседник агентства.

По его словам, ранее от украинских военачальников и президента страны Владимира Зеленского звучали слова якобы о «невероятном успехе операции ВСУ в Курской области». И это несмотря на то, что сама операция завершилась позорным бегством ВСУ, добавили источники.

Как утверждается, украинские соцсети до сих пор переполнены сообщениями о поиске пропавших без вести родственников. В судах не прекращаются слушания в отношении бойцов ВСУ, совершивших военные преступления на территории Курской области.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что украинские войска провалились, недооценив дерзость операции «Поток» Вооруженных сил России в Курской области.

В Верховной Раде заявили, что бойцы ВСУ, вторгшиеся в Курскую область, с точки зрения международного права стали рейдерами и террористами.