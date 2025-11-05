На Украине заявили об ударе по Николаеву при помощи дальнобойной КАБ

«Страна.ua»: Удар по Николаеву был нанесен при помощи дальнобойной КАБ

Удар по Николаеву был совершен при помощи дальнобойной корректируемой авиабомбы (КАБ). Об этом, ссылаясь на местные власти, сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что удар был нанесен по промышленному объекту «средствами авиационного поражения». Как отметил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, пострадавших в результате взрывов нет.

Украинские военные сообщества, как пишет издание «Страна.ua», заявляют, что удар наносился бомбой с модулем УМПБ-5, которая способна преодолевать расстояние до 200 километров.

Ранее военный блогер Борис Рожин опубликовал кадры поражения Вооруженными силами России опорного пункта украинской армии в Харьковской области. Для удара российские военнослужащие применили расчет тяжелой огнеметной системы.