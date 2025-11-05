Бывший СССР
11:58, 5 ноября 2025
Бывший СССР

На Украине заявили об ударе по Николаеву при помощи дальнобойной КАБ

«Страна.ua»: Удар по Николаеву был нанесен при помощи дальнобойной КАБ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Удар по Николаеву был совершен при помощи дальнобойной корректируемой авиабомбы (КАБ). Об этом, ссылаясь на местные власти, сообщает издание «Страна.ua».

Отмечается, что удар был нанесен по промышленному объекту «средствами авиационного поражения». Как отметил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, пострадавших в результате взрывов нет.

Украинские военные сообщества, как пишет издание «Страна.ua», заявляют, что удар наносился бомбой с модулем УМПБ-5, которая способна преодолевать расстояние до 200 километров.

Ранее военный блогер Борис Рожин опубликовал кадры поражения Вооруженными силами России опорного пункта украинской армии в Харьковской области. Для удара российские военнослужащие применили расчет тяжелой огнеметной системы.

