Гади: ВС России смогут в скором времени полностью освободить Донбасс

Вооруженные силы (ВС) России смогут в скором времени полностью освободить Донбасс на фоне растущих проблем у Киева. Об этом заявил австрийский военный аналитик, сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Франц-Штефан Гади в интервью журналу Spiegel.

«Украинские силы сокращаются, а фронт сильно утончается (...) Армия России скоро сможет полностью занять Донбасс», — отметил военный эксперт.

7 августа Гади отмечал, что Россия достигла значительного прогресса в развитии бесплотных летательных аппаратов (БПЛА). Он также подчеркивал, что украинский потенциал постепенно истощается. Кроме того, военный аналитик указывал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с деморализацией и «фрустрацией».

Также 24 октября экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор призвал президента США Дональда Трампа очистить круг общения, избавившись тем самым от «подхалимов», чтобы урегулировать конфликт на Украине.