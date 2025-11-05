На Западе заявили о поражении Украины в конфликте

NI: Украина проигрывает конфликт из-за проблем в военной стратегии

Украина проигрывает в конфликте с Россией из-за многочисленных проблем в военной стратегии. Об этом заявило американское издание The National Interest (NI).

В качестве одной из таких проблем называется нехватка у Вооруженных сил Украины (ВСУ) танков. Подчеркивается, что из-за этого Украина не сможет одержать победу.

«Однако нехватка танков увеличивает ценность каждого оставшегося танка — каждый танк становится более ценным, что означает большую осторожность при их развертывании, замедляет темпы любого наступления и уменьшает желание украинских подразделений проявлять смелость в бою», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что у ВСУ осталось около 20 процентов боеспособных танков — в настоящее время лишь треть, а в некоторых случаях даже пятая часть машин считаются боеготовыми.