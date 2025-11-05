Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:50, 5 ноября 2025Ценности

Наличие парня стало постыдным для женщин

Vogue: Наличие парня стало постыдным для женщин из-за отсутствия полной свободы
Екатерина Ештокина

Фото: Wrestock / Freepik

Наличие парня стало постыдным для женщин. Соотвествующий материал публикует Vogue.

По данным издания, в сети стали демонстрировать отношения менее открыто. Так, блогерши показывают фотографии с бойфрендами, запечатляя лишь их руку на руле или бокал с напитком.

Более того, некоторые намеренно вырезают партнеров из кадра или делают их лица размытыми. Помимо этого, женщины публикуют посты, в которых не упоминают своих избранников, однако оставляют их на снимках. Пользователи сети объяснили данное поведение страхом отсутствия полной свободы.

Одиночество дает тебе полную свободу говорить и делать то, что хочешь. Это касается далеко не всех женщин, но я замечаю, что в отношениях мы можем становиться более бледными и размытыми, включая меня

инфлюэнсерша Софи Милнер

В свою очередь писательница и сотрудница британского Vogue Стефани Йебоа заявила, что при постоянном постинге своего мужчины чувствовала бы вину, поскольку большинство женщин не могут найти себе подходящую пару. «Даже если бы мы все еще были вместе, я бы не стала публиковать фото. В наши дни есть что-то неловкое и постыдное в постоянном постинге своего партнера», — подчеркнула она.

Материалы по теме:
«Зачем я с собой это делаю?» Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
«Зачем я с собой это делаю?»Кто помогает миллионам россиянок полюбить себя и отказаться от опасных идеалов красоты?
23 сентября 2022
Из мира Барби Некоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
Из мира БарбиНекоторым людям мало играть в куклы. Они ими становятся
19 января 2018

В результате женщины все чаще романтизируют свое одиночество, признаваясь, что жизнь без пары становится для них желанной. «Бойфренды вышли из моды. Они не вернутся, пока не начнут вести себя правильно», — написала юзерша в комментариях к подкасту Delusional Diaries.

В октябре молодежь назвала действие интимнее секса. По словам зумеров, держание за руки дня них символизирует более высокую степень близости.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Идет активная милитаризация региона». НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининградской области

    Предсказавший кризис 2008 года инвестор поставил на обвал рынка США

    Москвичам покажут реальность

    Минобороны России назвало критическим положение ВСУ на двух участках в зоне СВО

    Объявлено о планах Зеленского использовать смерть бойцов ВСУ в котлах в своих интересах

    Все iPhone призвали срочно обновить

    Россиянин бросил семью при задержании и уплыл от сотрудников ДПС

    Врач предупредил о тревожном сигнале в туалете

    Задержание собиравшего данные для НАТО россиянина попало на видео

    Возлюбленная Тимати в откровенном наряде снялась с рэпером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости