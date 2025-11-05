Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:42, 5 ноября 2025Ценности

Названо имя манекенщицы года

Британский совет моды назвал американку Анок Яй манекенщицей года
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Mark Hammond / Globallookpress.com

Британский совет моды (British Fashion Council) назвал имя модели года. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) организации.

Так, в текущем году данного звания удостоилась 27-летняя американская манекенщица южносуданского происхождения Анок Яй. «Ее влияние продолжает формировать культуру и вдохновлять следующее поколение», — говорится в заявлении.

При этом известно, что церемония вручения премии Fashion Awards 2025 состоится в «Альберт-холле» в Лондоне 1 декабря.

Ранее в ноябре британского актера назвали самым сексуальным мужчиной из ныне живущих.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны заявили о целесообразности немедленной подготовки к ядерным испытаниям

    Стало известно о госпитализации Кашпировского после потери сознания в Москве

    Стало известно об ударе ВСУ по занятому ахматовцами дому

    Пережившая 27 операций ради сходства с Барби блогерша внезапно умерла

    Разочарованного проституткой россиянина арестовали

    SHAMAN и Мизулина в зеленых рубашках поженились в Донецке. «Свадьба цвета хаки» собрала немного гостей, но пришел глава ДНР

    Белоусов раскрыл планы США по созданию новой ракеты с ядерной боеголовкой

    Получившие ожоги глаз зрители российского кинотеатра раскрыли подробности сеанса

    В США раскрыли подробности испытаний компонента ядерной триады

    Россиян призвали растягивать покупку квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости