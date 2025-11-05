Названо имя манекенщицы года

Британский совет моды назвал американку Анок Яй манекенщицей года

Британский совет моды (British Fashion Council) назвал имя модели года. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) организации.

Так, в текущем году данного звания удостоилась 27-летняя американская манекенщица южносуданского происхождения Анок Яй. «Ее влияние продолжает формировать культуру и вдохновлять следующее поколение», — говорится в заявлении.

При этом известно, что церемония вручения премии Fashion Awards 2025 состоится в «Альберт-холле» в Лондоне 1 декабря.

