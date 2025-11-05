Силовые структуры
18:12, 5 ноября 2025Силовые структуры

Обвиняемый в покушении на российского генерала Москалика признал вину

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Обвиняемый в покушении и расправе над российским генерал-лейтенантом Ярославом Москаликом Игнат Кузин признал свою вину по всем пунктам обвинения. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

В ходе судебного заседания во 2-м Западном окружном военном суде Кузин сознался в том, что обучался терроризму, участвовал в террористическом сообществе, незаконно изготовил и хранил взрывчатку и поддельный документ, осуществил террористический акт. Его итогом стала учиненная над генерал-лейтенантом расправа.

Следствие установило, что завербованный украинскими спецслужбами диверсант арендовал в Балашихе жилье рядом с местом проживания высокопоставленного военного. Затем Кузин принес из тайника средство видеонаблюдения, детонатор и взрывчатку, а в указанное время привел бомбу в действие.

Ярослав Москалик погиб 25 апреля при взрыве автомобиля в Балашихе. Он являлся одним из членов российской делегации в минской контактной группе с 2015 по 2021 годы в рамках так называемого нормандского формата.

