Отец Илона Маска назвал Путина настоящим мужиком

Отец Илона Маска заявил, что Путин — настоящий мужик

Отец американского миллиардера Илона Маска бизнесмен Эррол Маск заявил, что президент России Владимир Путин является настоящим мужиком. Его цитирует ТАСС.

«Я слушал его, и он всегда производил впечатление очень уравновешенного и спокойного человека. Он не горячится, не грубит и ничего такого. И я всегда считал, что он говорит разумные вещи. Как я уже говорил, он настоящий мужик», — сказал предприниматель в интервью агентству.

Ранее Маск-старший заявил, что мечтает получить российское гражданство. «Это было бы большой честью для меня», — подчеркнул он.