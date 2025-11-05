Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:23, 5 ноября 2025Мир

Отец Илона Маска назвал Путина настоящим мужиком

Отец Илона Маска заявил, что Путин — настоящий мужик
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Esa Alexander / Reuters

Отец американского миллиардера Илона Маска бизнесмен Эррол Маск заявил, что президент России Владимир Путин является настоящим мужиком. Его цитирует ТАСС.

«Я слушал его, и он всегда производил впечатление очень уравновешенного и спокойного человека. Он не горячится, не грубит и ничего такого. И я всегда считал, что он говорит разумные вещи. Как я уже говорил, он настоящий мужик», — сказал предприниматель в интервью агентству.

Ранее Маск-старший заявил, что мечтает получить российское гражданство. «Это было бы большой честью для меня», — подчеркнул он.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Северная Корея отправит в Россию десять тысяч бойцов, утверждает разведка. Что об этом известно?

    SHAMAN и Мизулина отказались от традиционных нарядов на роспись

    Российская участница «Мисс Земля» вошла в топ-12 самых красивых девушек мира

    Перелеты по России стали значительно дешевле перед Новым годом

    Женщинам раскрыли причину сильной болезненности менструаций

    В США нового носителя «Посейдонов» назвали головной болью противников России

    В России назвали подконтрольную России часть Красноармейска

    Продажи электромобилей в России резко просели

    В Молдавии не исключили национализацию активов «Лукойла»

    Отец Илона Маска назвал Путина настоящим мужиком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости