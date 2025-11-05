Отец Илона Маска назвал Путина настоящим мужиком

Отец американского миллиардера Илона Маска бизнесмен Эррол Маск заявил, что президент России Владимир Путин является настоящим мужиком. Его цитирует ТАСС.
«Я слушал его, и он всегда производил впечатление очень уравновешенного и спокойного человека. Он не горячится, не грубит и ничего такого. И я всегда считал, что он говорит разумные вещи. Как я уже говорил, он настоящий мужик», — сказал предприниматель в интервью агентству.
Ранее Маск-старший заявил, что мечтает получить российское гражданство. «Это было бы большой честью для меня», — подчеркнул он.