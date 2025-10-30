Отец Маска заявил о желании получить российское гражданство

Эррол Маск заявил, что хотел бы получить российское гражданство

Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, заявил о желании получить российское гражданство. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время он находится в России. Журналистка спросила отца бизнесмена, хотел бы он получить российский паспорт. «Конечно, почему бы и нет. Конечно да (...) Это было бы большой честью для меня», — ответил Эррол Маск.

Ранее отец американского предпринимателя назвал отличие России от других стран. Он отметил, что она движется вперед и опережает весь мир, пока другие государства идут в обратном направлении. Также Эррол Маск рассказал, что был впечатлен словами президента России Владимира Путина о правде.