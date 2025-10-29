Мир
21:20, 29 октября 2025

Отца Маска впечатлило заявление Путина

Эррола Маска впечатлили слова Путина о правде как о высокоточном оружии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrey Titov / Globallookpress.com

Эррол Маск, отец американского предпринимателя Илона Маска, рассказал, что был впечатлен словами президента России Владимира Путина о правде. Об этом он высказался во время выступления в московском офисе IT-компании Ivideon, его цитирует РИА Новости.

«В Большом театре он сказал, что лучшее межконтинентальное оружие — это правда. Я подумал, что сам хотел бы использовать эту фразу в будущем», — сказал Маск-старший.

По его словам, российский лидер изъяснялся понятно и разумно. Отец бизнесмена также выразил сожаление по поводу разногласий между западными странами и Россией.

Ранее Эррол Маск назвал отличие России от других стран. Он отметил, что она движется вперед и опережает весь мир, пока другие государства идут в обратном направлении.

