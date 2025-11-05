Россия
12:38, 5 ноября 2025Россия

Песков ответил на вопрос о формате прямой линии с Путиным

Представитель Кремля Песков: Формат прямой линии обсуждался с Путиным
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maxim Shemetov / Pool / Reuters

Формат прямой линии обсуждался с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«А как вы думаете, это же прямая линия с президентом, это его мероприятие, а как может быть без этого?» — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, обсуждался ли с главой государства формат проведения мероприятия.

Точную дату проведения прямой линии представитель Кремля не назвал.

Ранее Песков сообщал, что Кремль начнет сбор вопросов к прямой линии за две недели до эфира. По его словам, прямую линию запланировали на декабрь. Сроки оглашения президентом послания Федеральному собранию пока не определены.

