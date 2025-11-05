Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:37, 5 ноября 2025Культура

Певицу Алексу оштрафовали на миллион рублей

Звезду «Фабрики звезд» Алексу оштрафовали на миллион рублей за неуплату кредита
Андрей Шеньшаков

Фото: Alexander Keltik / Russian Look / Globallookpress.com

Певица Александра Чвикова, известная под псевдонимом Алекса, задолжала более миллиона рублей из-за неуплаты кредита. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, сумма основной задолженности звезды «Фабрики звезд 4» составляет 975 тысяч рублей. 160 тысяч составляют проценты, а еще 109 тысяч — неустойка. Известно, что артистка взяла ссуду для своего бизнеса в феврале этого года под 3,99 % в месяц на полгода. К лету Александра перестала платить, а задолженность выросла.

Теперь Алекса обязана выплатить всю сумму долга, а также госпошлину в размере 62 тысячи рублей.

В феврале 2024 года стало известно, что звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд», бывшая возлюбленная рэпера Тимати певица Алекса вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Совбез России поднял ядерный вопрос. Путину предлагают испытать оружие массового поражения

    Создатель «Звездных войн» купил особняк в Лондоне по одной причине

    ЦБ повысил курс доллара

    Врачи подсказали способ выбрать правильную обувь и избежать проблем с ногами

    Названы два популярных направления в России для отдыха на зимних каникулах

    Трамп отчитался о завершенных конфликтах и пообещал закончить еще один

    Руководство UFC обратилось в ФБР из-за подозрительного поединка

    Москвичам назвали дату первого снегопада

    Жилые дома россиян попали под обстрел со стороны Украины

    Названы три главные угрозы для мировой экономики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости