Певицу Алексу оштрафовали на миллион рублей

Звезду «Фабрики звезд» Алексу оштрафовали на миллион рублей за неуплату кредита

Певица Александра Чвикова, известная под псевдонимом Алекса, задолжала более миллиона рублей из-за неуплаты кредита. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, сумма основной задолженности звезды «Фабрики звезд 4» составляет 975 тысяч рублей. 160 тысяч составляют проценты, а еще 109 тысяч — неустойка. Известно, что артистка взяла ссуду для своего бизнеса в феврале этого года под 3,99 % в месяц на полгода. К лету Александра перестала платить, а задолженность выросла.

Теперь Алекса обязана выплатить всю сумму долга, а также госпошлину в размере 62 тысячи рублей.

В феврале 2024 года стало известно, что звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд», бывшая возлюбленная рэпера Тимати певица Алекса вышла замуж за фитнес-тренера Вячеслава Дайчева.