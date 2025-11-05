Мир
12:20, 5 ноября 2025

Победивший в Нью-Йорке социалист-мусульманин пригрозил Трампу

Победивший на выборах мэра Нью-Йорка Мамдани пообещал дать отпор Трампу
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

Победивший на выборах мэра Нью-Йорка социалист-мусульманин Зохран Мамдани пригрозил президенту США Дональду Трампу, что даст отпор главе государства и его последователям. Об этом сообщает Reuters.

«Дональд Трамп, раз уж я знаю, что ты смотришь, у меня для тебя четыре слова: прибавь громкости (ориг. turn the volume up — прим. "Ленты.ру")! Если кто-то и может показать стране, преданной Трампом, как его победить, так это город, который его породил. И если есть какой-либо способ запугать деспота, так это разрушить те самые условия, которые позволили ему сконцентрировать власть в своих руках», — заявил политик во время своего выступления перед толпой сторонников вскоре после того, как его объявили победителем.

По словам Мамдани, с помощью такой стратегии противникам республиканца удастся остановить «не только Трампа, но и их следующего соперника».

Ранее Мамдани объявил о своей победе на выборах мэра Нью-Йорка после того, как его соперник и бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо признал свое поражение.

8 июля Трамп пригрозил Мамдани, что если он победит на выборах мэра Нью-Йорка, ему придется «вести себя лучше», иначе у него будут «большие проблемы». По словам американского лидера, США «не готовы к философии Мамдани и никогда не будут готовы».

