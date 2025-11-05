Мир
08:32, 5 ноября 2025Мир

Социалист-мусульманин станет мэром Нью-Йорка

AP: Социалист-мусульманин Мамдани объявил о победе на выборах мэра Нью-Йорка
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

На выборах мэра Нью-Йорка победил 34-летний социалист-мусульманин Зохран Мамдани. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Я буду мэром для каждого жителя Нью-Йорка, независимо от того, голосовали ли вы за меня, за Эндрю Куомо или были слишком разочарованы давно не работающей политической системой, чтобы вообще голосовать. Я буду работать над тем, чтобы стать мэром, которым вы будете гордиться», — передает издание.

Мамдани объявил о своей победе на праймериз Демократической партии на выборах мэра Нью-Йорка после того, как его соперник и бывший губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо «неожиданно признал свое поражение».

8 июля президент США Дональд Трамп пригрозил Мамдани, что если он станет мэром Нью-Йорка, ему придется «вести себя лучше», иначе у него будут «большие проблемы». По словам главы государства, США «не готовы к философии Мамдани и никогда не будут готовы».

