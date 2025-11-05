Из жизни
02:13, 5 ноября 2025

Порнозвезду Бонни Блю выселили из квартиры

Кадр: Stand Out TV / YouTube

Порнозвезду Бонни Блю, прославившуюся сексом с тысячей мужчин за 12 часов, выселили из квартиры, которую она снимала в Лондоне. Об этом сообщает издание Daily Star.

Бонни Блю несколько недель путешествовала по Великобритании на микроавтобусе, снимая откровенный контент с участием студентов. Когда она вернулась в Лондон, то с удивлением обнаружила, что домовладелец сменил код у замка.

Как выяснилось, человек, у которого порнозвезда снимала жилплощадь на сервисе Airbnb, был не собственником, а арендатором квартиры. Он задерживал оплату аренды, поэтому настоящий владелец решил его выселить.

Честно говоря, выселение из квартиры с Airbnb — это самая уместная концовка для моего турне. Шокирует только то, что меня выгнали не из-за жалоб соседей, не оценивших мою «ночную групповую работу»

Бонни Блю
В январе Бонни Блю заявила, что установила мировой рекорд по количеству половых партнеров за сутки, занявшись сексом с 1057 мужчинами за 12 часов. Через полгода ее обошла Лили Филлипс — другая порнозвезда, переспавшая с 1113 мужчинами за 12 часов.

