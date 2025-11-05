Порошенко назвал повод для ЕС и США отказаться от поддержки Киева

Порошенко: Укрепление власти Зеленского станет поводом отказа от поддержки Киева

Укрепление личной власти президента Украины Владимира Зеленского станет поводом отказа Европейского союза (ЕС) и США от поддержки Киева. Об этом заявил 5-й президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в интервью изданию Politico.

«Когда критики становятся мишенью, а антикоррупционные активисты подвергаются нападкам, это дает аргументы тем, кто находится за рубежом (...) оспаривать поддержку Украины», — заявил экс-президент.

Порошенко отмечает, что следствием таких действий со стороны нынешних властей Украины также становится деморализация украинского общества.

Ранее Порошенко назвал самый эффективный способ остановить конфликт на Украине. По его словам, таковым является членство Киева в Североатлантическом альянсе.