12:37, 5 ноября 2025Россия

Потерявшей на СВО двух сыновей россиянке выставили счет на отмененную законом госпошлину

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Яндекс.Карты

В Челябинской области потерявшей в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине двух сыновей россиянке выставили счет на оплату ранее отмененной законом госпошлины перед рассмотрением иска о признании статуса военнослужащего. Об этом сообщает 74.RU.

По данным издания, 20-летний россиянин подписал контракт с Минобороны в конце 2024 года. Спустя более месяца он пропал без вести. Младший сын женщины в середине 2025 года ушел на фронт и вскоре перестал выходить на связь.

Мать бойцов долго не хотела обращаться в суд, пытаясь найти пропавших сыновей с помощью волонтерских и правозащитных организаций. В октябре 2025-го она все же решилась обратиться в суд, чтобы признать статус одного из сыновей.

Однако суд после рассмотрения документа оставил его без движения из-за неуплаты госпошлины в три тысячи рублей. При этом в августе 2025-го года в силу вступил закон, который освобождает участников СВО и их близких от уплаты госпошлины при обращении в суд.

Как сообщает портал, после официального запроса СМИ в суд в картотеке появилась информация «о рассмотрении исправленных материалов, поступивших в суд» по этому делу. Россиянка получила повестку на заседание.

Ранее сообщалось, что Госдума освободила родственников бойцов СВО от госпошлины при обращении в суд с исками об установлении факта родственных отношений, принадлежности правоустанавливающих документов лицу, признания отцовства или принятия наследства.

