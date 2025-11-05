Президент Словакии рассказал о невозможном требовании ЕС

Президент Словакии Пеллегрини: Отказ от российских энергоресурсов невозможен

Отказ Словакии от российских энергоресурсов в краткосрочной перспективе невозможен. Об этом заявил президент республики Петер Пеллегрини по итогам переговоров с находящимся в Словакии польским коллегой Каролем Навроцким, передает ТАСС.

«В краткосрочной перспективе для Словакии это технически крайне сложно и неосуществимо», — сказал политик.

Пеллегрини назвал серьезной проблемой требование Европейского союза (ЕС) «как можно скорее отключиться от поставок российских нефти и газа».

В сентябре глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что у республики нет альтернатив российским газу и нефти по разумной цене. После встречи на Генеральной Ассамблее ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым дипломат подчеркнул, что у Словакии нет разумной и финансово жизнеспособной альтернативы российским источникам ископаемого топлива.