17:14, 5 ноября 2025Мир

Президент Словакии рассказал о невозможном требовании ЕС

Президент Словакии Пеллегрини: Отказ от российских энергоресурсов невозможен
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Отказ Словакии от российских энергоресурсов в краткосрочной перспективе невозможен. Об этом заявил президент республики Петер Пеллегрини по итогам переговоров с находящимся в Словакии польским коллегой Каролем Навроцким, передает ТАСС.

«В краткосрочной перспективе для Словакии это технически крайне сложно и неосуществимо», — сказал политик.

Пеллегрини назвал серьезной проблемой требование Европейского союза (ЕС) «как можно скорее отключиться от поставок российских нефти и газа».

В сентябре глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что у республики нет альтернатив российским газу и нефти по разумной цене. После встречи на Генеральной Ассамблее ООН с главой МИД РФ Сергеем Лавровым дипломат подчеркнул, что у Словакии нет разумной и финансово жизнеспособной альтернативы российским источникам ископаемого топлива.

Свежая Россия
    Все новости