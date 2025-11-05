Мир
05:13, 5 ноября 2025Мир

Появились подробности о крушении самолета в Кентукки

Три человека погибли при крушении самолета в американском штате Кентукки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jeff Faughender / USA Today Network / Reuters

По меньшей мере трое человек погибли при крушении самолета у аэропорта Луисвилла. Об этом заявил губернатор штата Кентукки Энди Бешир, его слова приводит телеканал KTTC.

Он сообщил, что как минимум одиннадцать человек пострадали, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Бешир допустил, что это число будет расти.

«Пожалуйста, помолитесь за пилотов, экипаж и всех пострадавших», — призвал губернатор американского штата.

Ранее стало известно, что самолет разбился в аэропорту Мухаммеда Али. По предварительным данным, авария произошла с самолетом почтовой компании UPS. Воздушное судно разбилось при взлете. На месте катастрофы начался сильный пожар.

    Все новости