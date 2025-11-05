Производители молочки в России посетовали на падение потребления

Глава «Союзмолока» Белов: Падение потребления молочки обусловлено ростом цен

Замедление темпов роста потребления молочной продукции в России, а в ряде регионов и падение спроса, обусловлено снижением реальных доходов населения и заметным ростом розничных цен. Об этом заявил глава отраслевого объединения «Союзмолоко» Артем Белов, его слова приводит ТАСС.

По итогам 2025 года суммарные объемы потребления молочной продукции в стране окажутся околонулевыми. При негативном сценарии показатель может просесть на процент в сравнении с прошлогодним. «Сейчас мы плюс-минус выровнялись, но год к году, я думаю, будет по нулям, может быть, минус процент», — констатировал Белов.

Подобная динамика фиксируется после роста спроса, фиксировавшегося в предыдущие несколько лет. В этом плане 2025-й стал переходным периодом, отметил Белов. Только за первый квартал потребление молочки в России сократилось на 5 процентов год к году. Выправить ситуацию в оставшуюся часть года вряд ли удастся. Выйти на сопоставимые в годовом выражении уровни удалось лишь в октябре, резюмировал глава национального союза.

Ранее о том, что россияне стали постепенно отказываться от молочной продукции, сообщали аналитики компании «Нильсен». По их данным, спрос на подобного рода продукты в стране с сентября 2024-го по август 2025 года упал на 2,8 процента. Подобную динамику эксперты объяснили заметным увеличением розничных цен почти во всех сегментах — в районе 6,7-24,6 процента в зависимости от товарной категории. За это время в наибольшей степени просели продажи масла и маргарина, а также ультрапастеризованного молока. До конца года ожидать восстановления реализации в этом розничном сегменте ждать не стоит, сошлись во мнении эксперты.