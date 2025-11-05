Культура
Пугачева выложила пост в память о Николаеве

Певица Алла Пугачева процитировала свою песню в память о Юрии Николаеве
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Народная артистка СССР Алла Пугачева, которая уехала из России после начала специальной военной операции, написала о телеведущем Юрии Николаеве на своей странице в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Певица выразила соболезнования в связи со смертью телеведущего фразой, цитирующей строку одной из ее песен: «Куда все уходят? Куда?»

Известно, что Пугачева была одной из постоянных участниц «Утренней почты», которую вел Николаев. В этой передаче показывали клипы на ее композиции «Балалайка», «Улетай, туча», «Айсберг», «Надо же», «Алло», «Птица певчая». Также в эфире 1985 года показали клип на англоязычную песню артистки What a Lousy Party.

Ранее стало известно, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что решившему вернуться в Россию внуку Аллы Пугачевой Никите Преснякову придется отслужить в армии.

