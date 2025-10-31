Названо условие для возвращения внука Пугачевой в Россию

Глава ФПБК Бородин: Решившему вернуться в РФ Преснякову придется пойти в армию

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил, что решившему вернуться в Россию внуку Аллы Пугачевой Никите Преснякову придется отслужить в армии. Его слова приводят «Страсти».

«Первое, что должен сделать военкомат, когда Никита Пресняков вернется в Россию, — это призвать его в армию. Сейчас многие артисты идут», — отметил Бородин.

По мнению общественника, только в этом случае вернувшийся из США музыкант сможет снова работать в России. Руководитель ФПБК предположил, что Пресняков передумает возвращаться на Родину, узнав о таком условии.

Ранее российский певец и композитор Владимир Пресняков на юбилейной музыкальной премии «Золотой граммофон» заявил, что его сын Никита Пресняков собирается вернуться в Россию из США. Он отметил, что сыну нужно завершить все свои дела в Америке и только после этого он сможет приехать домой.

Никита Пресняков уехал из страны вместе со своей супругой в 2022 году, в США он также сменил свой сценический псевдоним на Nick Pres.